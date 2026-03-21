Северное сияние заметили в нескольких регионах России

Мощная магнитная буря достигла уровня G3 и продолжает воздействовать на Землю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, после полуночи интенсивность бури выросла, и около трех часов ночи зафиксирован сильный геомагнитный шторм, который продолжается.

Начавшаяся накануне вечером буря сопровождалась полярными сияниями, которые наблюдали даже в Московской, Владимирской и Смоленской областях.

Уровень G3 считается сильным и может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Также возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи. Пик геомагнитного шторма ожидается в первой половине 21 марта, после чего его интенсивность начнет снижаться.

Ближайшие дни могут стать последней возможностью в этом году увидеть полярные сияния. Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев сообщал, что после 20 марта, когда наступит весеннее равноденствие, световой день начнет быстро увеличиваться, и наблюдать сияния станет сложнее из-за освещенности. Кроме того, активность Солнца постепенно снижается, что уменьшает число выбросов плазмы и магнитных бурь.