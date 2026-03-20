Маск прокомментировал теорию советского ученого о цивилизации

Американский предприниматель и инноватор Илон Маск прокомментировал теорию советского ученого Николая Кардашева о развитии цивилизаций. Об этом стало известно из его публикации в соцсети X.

Речь идет о шкале, предложенной в 1964 году. Она связывает уровень развития цивилизации с объемом энергии, которую она способна использовать. Согласно этой концепции, второй тип — это цивилизация, освоившая энергию своей звезды, а третий — ресурсы всей галактики.

Поводом для комментария Маска стала публикация, в которой обсуждалась возможность перехода цивилизации к новому уровню по этой шкале. Предприниматель ограничился краткой оценкой, назвав ее милой.

Обсуждение связано с инициативами ряда компаний в США. Они подали заявки федеральным властям на размещение орбитальных спутниковых систем, способных использовать солнечную энергию для вычислений.

Именно на фоне этих проектов в сети возникла дискуссия о применимости теории Кардашева к современным технологиям.