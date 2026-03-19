NASA сокращает роль ракеты SLS в миссии Artemis в пользу SpaceX

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует уменьшить участие ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в пилотируемой миссии к Луне Artemis, отдавая предпочтение ракетам компании SpaceX. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в ведомстве.

Изначально ракета SLS должна была доставить космический корабль Orion с астронавтами к лунной орбите, после чего в дело вступала ракета Starship от SpaceX для посадки на Луну. Однако новое предложение предполагает, что Orion будет стыковаться со Starship на околоземной орбите, прежде чем отправиться к Луне. При этом ожидается, что SLS все же будет использована для доставки Orion на околоземную орбиту.

Глава НАСА Джаред Айзекман намечает встречу с представителями компаний, участвующих в программе Artemis, во вторник, чтобы обсудить текущий прогресс и будущие планы по миссии. Принятие нового решения может столкнуться с сопротивлением со стороны американских законодателей.

Запуск пилотируемой миссии Artemis II уже несколько раз откладывался из-за технических сложностей, и НАСА теперь планирует осуществить его в апреле этого года.

Весной 2019 года НАСА анонсировало программу Artemis, состоящую из трех этапов. Первый этап (Artemis I) включал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны, который состоялся с 16 ноября по 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) предполагает облет Луны с экипажем на борту. На третьем этапе (Artemis III) НАСА планирует высадку астронавтов на поверхность Луны.