Российский ученый создал лопасть, меняющую форму в полете

В России предложена технология авиационной лопасти, способной менять форму прямо во время полета. Разработку представил профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрей Паньков Андрей Паньков. В основе решения лежит пьезоактюатор со встречно-гребенчатыми электродами, который деформируется под действием электрического поля.

© Ferra.ru

Такая конструкция позволяет увеличить угол поворота закрылка лопасти на 20% по сравнению с существующими аналогами. Поверхность лопасти состоит из множества пьезоэлектрических ячеек с разной ориентацией электродов, которые при подаче напряжения изменяют форму и управляют потоком воздуха.

Разработка призвана заменить традиционные тяжелые механизмы поворота лопастей. Сейчас они увеличивают массу конструкции и расход топлива. Новая технология может повысить экономичность авиационной техники. В ближайшее время планируется создание прототипа и проведение испытаний.