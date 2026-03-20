Зуб тираннозавра обнаружили в черепе другого динозавра

Образ тираннозавра рекса (T. rex) как свирепого суперхищника давно закрепился в поп-культуре, однако в научной среде дискуссии о его рационе не утихали десятилетиями. Был ли он активным охотником или обычным падальщиком?

Новое исследование черепа эдмонтозавра (Edmontosaurus), проведенное палеонтологами Джоном Сканнеллой и Таей Вайенберг-Хенцлер из Университета Альберты (Канада), предоставляет редчайшие прямые доказательства того, что «король ящеров» успешно совмещал обе роли.

Смертельный укус «лицом к лицу»

Ключевой уликой стал почти полный череп утконосого динозавра, найденный в штате Монтана еще в 2005 году, сообщает Сonversation. В ходе детального изучения ученые обнаружили поразительную деталь: обломок зуба хищника, который насквозь пробил кость морды и застрял в носовой полости жертвы.

Компьютерная томография позволила точно определить положение зуба. Его ориентация указывает на то, что эдмонтозавр столкнулся со своим убийцей буквально «лицом к лицу». Сила удара была настолько колоссальной, что зуб вошел глубоко в костную ткань и обломился. Отсутствие признаков заживления вокруг раны говорит о том, что жертва либо погибла мгновенно, либо была атакована уже будучи мертвой. Однако характер столкновения больше напоминает атаку активного хищника.

Почти детективное расследование

Идентификация «убийцы» по следам укусов — задача крайне сложная, так как отметины на костях редко бывают специфичными. Однако фрагменты зубов позволяют провести более точную экспертизу.

Сравнив форму зазубрин и общие размеры обломка с зубами всех плотоядных динозавров, обитавших в тот период, ученые подтвердили: виновником был именно тираннозавр. Более того, сопоставив микрорельеф зазубрин с другими находками, палеонтологи установили габариты агрессора. Это был взрослый T. Rex с длиной черепа около метра.

Обед по расписанию

Находка пролила свет и на особенности питания тираннозавров. На черепе эдмонтозавра обнаружены многочисленные следы укусов: с правой стороны — в области за глазом, с левой — на задней трети нижней челюсти.

Именно эти зоны были самыми «мясистыми» на голове утконосых динозавров, так как здесь располагались мощные жевательные мышцы. Современные хищники обычно начинают трапезу с самых питательных частей туши (конечностей и внутренних органов), переходя к голове и конечностям в последнюю очередь. Тот факт, что тираннозавр добрался до жевательных мышц черепа, свидетельствует о том, что туша была обглодана практически полностью.

Это исследование — редчайший случай, когда палеонтологам удается найти не просто следы взаимодействия, а задокументированную «сцену преступления».