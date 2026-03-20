MacBook Neo сравнили с Windows-ноутбуками того же ценового сегмента

Сравнительное тестирование бюджетного MacBook Neo с рядом Windows-ноутбуков аналогичного ценового сегмента выявило неоднозначные результаты: в зависимости от сценария использования новинка Apple может как опережать конкурентов, так и уступать им по ключевым параметрам. Видео было опубликовано на YouTube-канале Max Tech.

В испытании устройству Apple противопоставили три модели: ноутбук Dell на базе Ryzen 5 340, Acer с процессором Core Ultra 5 226V, а также ASUS с чипом Snapdragon X первого поколения. При этом конкуренты выделяются большим объемом оперативной памяти — 16 ГБ.

Сильной стороной MacBook Neo стали массогабаритные характеристики, в том числе благодаря 13-дюймовому экрану, тогда как у конкурентов дисплеи на 14 дюймов, а также качество материалов, сборки и акустическая система, которая, по оценке автора теста, превосходит решения соперников.

При этом устройство Apple продемонстрировало слабые результаты в тестах накопителя: скорость SSD оказалась существенно ниже, чем у конкурентов. В отдельных сценариях отставание было четырехкратным.

В бенчмарке Geekbench ноутбук Apple показал лучший результат в однопоточном режиме, однако в многопоточном уступил соперникам, пусть и с относительно небольшой разницей. В веб-бенчмарке Speedometer устройство, напротив, MacBook Neo уверенно опередил конкурентов.

Результаты в прикладных задачах варьируются в зависимости от программного обеспечения: в Blender ноутбук Apple продемонстрировал значительное преимущество, тогда как в Adobe Lightroom уступил всем соперникам. В тесте Cinebench 2026 модель также показала лидерские позиции, но без значительного отрыва.

Автономность оказалась одним из слабых мест устройства: MacBook Neo продемонстрировал неожиданно худший результат среди участников теста, уступив решениям на ARM- и энергоэффективных x86-платформах, хотя в абсолютных значениях показатель остается на приемлемом уровне.