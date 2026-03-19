В жертвенной яме времен династии Шан найден артефакт из внеземного металла

Китайские археологи установили, что железный топор, найденный на раскопках древнего города Саньсиндуй, изготовлен из метеоритного железа. Это старейший артефакт подобного рода, обнаруженный на юге Китая.

Саньсиндуй - один из древнейших городов страны, служивший столицей цивилизации, существовавшей между 2800 и 600 годами до нашей эры. Его расцвет пришелся на эпоху династии Шан. За последние годы здесь раскопали восемь жертвенных ям, из которых извлекли тысячи ритуальных предметов. Топор длиной около 20 сантиметров был найден в яме № 7 жертвенной зоны - настолько хрупким, что его пришлось извлекать вместе с блоком земли и исследовать уже в лаборатории.

Химический анализ показал, что предмет состоит из сплава более чем на 90% железа с добавлением 7,41% никеля - соотношение, нетипичное для железа земного происхождения, полученного путем выплавки. Под электронным микроскопом в металле обнаружилась микроструктура из зерен феррита - чистого железа одинакового размера, без следов деформации. Именно такое строение характерно для метеоритов, которые остывают в космосе на протяжении миллионов лет.

Использование метеоритного железа древними мастерами не было редкостью - подобные предметы находили в Египте, Анатолии и других регионах. Однако для южного Китая этот топор стал древнейшим подтверждением того, что внеземной металл здесь тоже умели распознавать и ценить.