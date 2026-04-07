Как дикие кошки незаметно подчинили себе человечество

В дикой природе повсюду встречаются взаимовыгодные отношения разных видов, и отношения между людьми и кошками — пожалуй, один из самых любопытных примеров. Портал livescience.com рассказал, как некогда дикие кошки стали любимыми домашними питомцами, и как менялось отношение людей к кошкам.

Кошек больше не почитают как богов, но они также не являются взаимовыгодными «соседями» людьми. Если смотреть на вопрос поверхностно, то, с точки зрения дарвинизма, их и вовсе можно назвать паразитами человеческого общества. Они получают пользу от того, что мы тратим на них деньги. Коллективный вес всех домашних кошек превышает вес африканских слонов. Мы кормим их тунцом; они, как дворяне, обедают самыми грозными хищниками моря. Но что мы получаем взамен?

На планете никогда не существовало столько же членов семейства кошачьих, сколько сегодня. Популяция кошек по всей Земле, вероятно, насчитывает примерно полмиллиарда, хотя никто не считал точно. Мы заменили почти всех диких хищных кошек в мире, от тигров до львов и леопардов, домашними кошками.

И каждая из этих кошек — потомок африканской или ливийской дикой кошки, Felis silvestris lybica. Африканские дикие кошки обитают в Северной Африке и восточной части Средиземноморья; в Турции их ареал обитания граничит с территорией европейских диких кошек — Felis silvestris silvestris. Когда люди начали заниматься сельским хозяйством и хранить зерно, африканские дикие кошки перебрались в маленькие земледельческие поселения. Там они питались мышами и крысами; иногда — змеями, которые поедали этих грызунов (если верить египетским фрескам и текстам).

Итальянский кошачий генетик Клаудио Оттони изучал ДНК из костей кошек, найденных на различных раскопках, и он не смог найти подтверждения тому, что ранние африканские кошки, жившие с людьми, как-то генетически отличались от своих предков и родственников. Их гены были либо почти такими же, либо идентичными.

А как минимум в начале отношений людей и кошек, их кости были почти такими же. Древние деревенские и городские кошки ничем не отличались от своих диких предшественников — просто они жили ближе к людям. Виды с подобной привычкой иногда называют синантропами; под этим подразумевают, что они начали сосуществовать с людьми по совпадению. Кошки, жившие с людьми, постепенно научились вести себя более послушно — точно так же, как люди научились обращаться с ними, как с питомцами. Никто не приручал их намеренно.

После того, как частично прирученные, привыкшие к людям дикие кошки прижились в новой среде, они быстро распространились параллельно распространению самого земледелия. К 9 500 годами назад кошки прибыли в регионы, где они никогда бы не смогли оказаться без помощи человека. На Кипре кошек не было — но они там появились. Об этом свидетельствует усыпальница, где рядом с человеком нашли тело восьмимесячной кошки, аккуратно подготовленной к загробной жизни.

В ранних поселениях кошки и люди были выгодными друзьями, вне зависимости от того, оказывала ли одна сторона влияние на другую, и вне зависимости от эволюционных перемен партнера. Кошки получали грызунов от неряшливости людей, а люди получали защиту от грызунов благодаря кошкам.

Сегодня большинство кошек уже не охотятся на мышей, но находки о ранних египетских кошках свидетельствуют, что они могли быть крупнее своих современных потомков. Как минимум на одном месте раскопок в Египте нашли кота-обжору, в чьем животе были кости шести крыс. В хорошие годы истребление больших и маленьких грызунов наверняка было приятным побочным эффектом их компании. Но в плохие годы, когда еды было мало, кошки наверняка спасали жизни, в том числе предотвращая распространение болезней. А позже кошки начали играть важную роль на кораблях, где всегда полно вредителей и мало зерна.

Правда, исследователи истории кошек не согласны по поводу того, какую роль охота на вредителей сыграла в долгосрочной перспективе. А точнее, осталась ли она важной, когда людские поселения начали расти. Реалистично, кошки наверняка помогали оберегать зерно в деревнях и городах поменьше, но в крупных городских центрах, вроде тех, что появились в Египте в период Нового царства, вряд ли кто-то держал кошек как крысоловов.

Именно в тот же период кошки начали появляться в новых формах египетского искусства. К 3 500 годам назад их уже не показывали охотниками; их часто рисовали питомцами под столами или креслами, часто в компании могущественных египтянок.