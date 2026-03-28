Что известно о крупнейшей структуре Вселенной

Крупномасштабная структура Вселенной описывается в современной космологии как космическая паутина — система взаимосвязанных нитей, узлов и пустот, формирующих распределение материи на масштабах сотен миллионов световых лет. Эта модель подтверждается как численными симуляциями, так и наблюдениями галактик и гравитационного линзирования. Подробнее — в материале «Рамблера».

Как устроена космическая паутина?

С точки зрения физики, космическая паутина состоит из четырех типов структур. Такая классификация используется в моделях крупномасштабной структуры и основана на анализе гравитационного потенциала и распределения плотности вещества:

филаменты (нитевидные структуры),

узлы (скопления галактик),

стены (плоские области),

пустоты (области с крайне низкой плотностью материи).

Филаменты — ключевой элемент паутины. Это вытянутые структуры, внутри которых сосредоточены галактики, газ и темная материя. В местах их пересечения формируются узлы — наиболее плотные области Вселенной, где расположены скопления галактик.

Роль темной материи

Основной «каркас» космической паутины формирует темная материя. По современным оценкам, она около 85. процентов всей материи во Вселенной и определяет гравитационное поле, в котором распределяется обычное вещество.

Именно под действием гравитации темной материи формируются филаменты, вдоль которых затем концентрируется газ и образуются галактики. Без этого компонента наблюдаемая структура Вселенной не могла бы сформироваться в существующем виде.

Как она сформировалась?

Формирование космической паутины связано с эволюцией плотностных флуктуаций в ранней Вселенной. После Большого взрыва вещество было распределено почти равномерно, но с небольшими отклонениями плотности. Более плотные области обладали большей гравитацией и начинали притягивать окружающее вещество.

Со временем этот процесс привел к анизотропному коллапсу материи — вещество сначала собиралось в плоские структуры, затем в нити, а затем в узлы. Такая последовательность описывается в космологических моделях формирования структуры.

Наблюдательные подтверждения

Долгое время космическая паутина оставалась теоретической моделью. Однако сегодня существует несколько методов ее наблюдения.

1. Гравитационное линзирование

Гравитационное линзирование — это эффект, при котором массивные объекты искривляют пространство и тем самым изменяют траекторию света. В контексте космической паутины речь идет не о ярко выраженных «линзах» вроде галактик, а о слабом линзировании — едва заметных систематических искажениях форм далеких галактик.

Телескопы фиксируют изображения тысяч и миллионов галактик. В идеале их ориентация должна быть случайной. Однако при статистическом анализе оказывается, что изображения слегка вытянуты в определенных направлениях. Эти слабые искажения возникают потому, что свет от галактик проходит через области с повышенной плотностью материи.

Далее исследователи строят карту этих искажений и восстанавливают распределение массы, которая их вызвала. Если между галактиками обнаруживаются протяженные области повышенной плотности, совпадающие по форме с нитями, это интерпретируется как филаменты космической паутины.

Такие результаты получены, например, в анализах слабого линзирования, опубликованных в журнале Astronomy & Astrophysics, где статистически значимые сигналы между парами галактик соответствуют наличию протяженных структур из тёмной материи.

2. Прямые наблюдения газа

Помимо темной материи, филаменты содержат обычное вещество — крайне разреженный газ. Его плотность настолько низкая, что он практически не излучает свет в видимом диапазоне, поэтому долгое время оставался недоступным для наблюдений.

Однако при определенных условиях этот газ можно зафиксировать. Например, если он нагревается до высоких температур (миллионы градусов), он начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Кроме того, его можно обнаружить по слабому ультрафиолетовому свечению или по линиям поглощения в спектрах более далеких источников.

Космические обсерватории, включая телескоп Hubble Space Telescope, регистрируют такие сигналы и позволяют визуализировать отдельные участки филаментов. На изображениях это выглядит как слабое диффузное свечение, соединяющее галактики или их скопления. Подобные наблюдения подтверждают, что между галактиками действительно существует протяженная газовая среда, совпадающая с предсказанной структурой космической паутины.

3. Карты распределения галактик

Еще один способ «увидеть» космическую паутину — это анализ распределения самих галактик. Для этого используются крупные астрономические обзоры, такие как Sloan Digital Sky Survey (SDSS), которые фиксируют положение миллионов объектов в трехмерном пространстве.

Когда такие данные наносят на карту, становится видно, что галактики не распределены равномерно. Они группируются в вытянутые цепочки, пересекающиеся структуры и плотные узлы. Между ними остаются обширные пустоты — регионы, где почти нет галактик.

Такая картина воспроизводит структуру «нить — узел — пустота», предсказанную космологическими моделями. Причем форма этих структур совпадает с результатами численного моделирования эволюции Вселенной с учетом темной материи, говорится в Science Direct. Именно поэтому карты распределения галактик считаются одним из ключевых наблюдательных подтверждений существования космической паутины: они показывают ее геометрию напрямую, через расположение видимой материи.

Что находится внутри филаментов?

Филаменты содержат не только галактики, но и значительное количество межгалактического газа. Согласно наблюдениям и моделям, часть «скрытых» барионов (обычного вещества) Вселенной находится именно в этих структурах в виде горячей разреженной плазмы с температурой до миллионов градусов. Этот компонент получил название WHIM (warm-hot intergalactic medium) и считается важной частью барионного баланса Вселенной.

Масштабы структуры

Размеры элементов космической паутины достигают экстремальных величин. Филаменты могут простираться на сотни миллионов световых лет, пишет Nature Astronomy, соединяя десятки и сотни галактик в единую систему. В некоторых наблюдениях описаны структуры, включающие сотни галактик, объединенных общей гравитационной динамикой и газовой средой .

Динамика и движение материи

Космическая паутина — не статическая структура. Материя внутри филаментов продолжает перемещаться под действием гравитации. Газ течет вдоль нитей в сторону узлов, подпитывая рост галактик и скоплений.

Кроме того, сами филаменты могут обладать вращением. Анализ движения галактик внутри них указывает на наличие углового момента на масштабах сотен миллионов световых лет.

Почему ее трудно наблюдать напрямую?

Несмотря на гигантские размеры, космическая паутина долго оставалась скрытой. Причины этого заключаются в том, что:

темная материя не излучает свет,

газ в филаментах крайне разрежен,

плотность вещества значительно ниже, чем в галактиках.

Даже современные инструменты фиксируют ее лишь косвенно или в отдельных случаях при благоприятных условиях наблюдения.

Связь с формированием галактик

Космическая паутина играет ключевую роль в формировании галактик. Они образуются в темноматерийных гало — гравитационных «сгустках», расположенных в узлах и вдоль филаментов. Обычное вещество падает в эти области и формирует звезды.

Наблюдения и симуляции показывают, что ориентация и вращение галактик могут зависеть от их положения внутри филамента. Это указывает на влияние крупномасштабной структуры на локальную динамику. Именно эта структура лежит в основе современной космологической модели ΛCDM и используется для объяснения наблюдаемого распределения материи во Вселенной.

