У берегов Греции нашли фрагмент Парфенона

По данным Министерства культуры Греции, подводные археологи обнаружили у берегов острова Кифера фрагмент мрамора, который может быть первым прямым материальным подтверждением связи между разбившимся бригом «Ментор» и так называемыми парфенонскими мраморами.

Эта находка кажется небольшой — всего несколько сантиметров — но ее значение выходит далеко за пределы размера. Если подтвердятся предварительные выводы исследователей, ученые получат археологическое подтверждение того, что части знаменитого декора Афинского Акрополя действительно находились на борту судна, затонувшего более двух столетий назад.

Корабль Элгина и спор о мраморах

Бриг «Ментор» принадлежал Томасу Брюсу, 7‑му графу Элгину. В 1802 году он плыл с древностями, вывезенными с Афинского Акрополя, когда попал в шторм и затонул недалеко от берегов Киферы. Эти древние камни позднее получили название «мраморы Элгина» и долгое время обсуждаются в международном культурном споре о возвращении античных сокровищ Греции.

В XIX веке водолазы‑губкоискатели смогли поднять с затонувшего судна большую часть груза. Метод был примитивным: корпус разрезали, чтобы добраться до трюма. Это помогло спасти часть находок, но значительно ускорило разрушение самого судна.

Что осталось на дне

Современные раскопки на месте крушения ведет команда Греческого управления подводных древностей под руководством доктора Димитриоса Куркумелиса‑Родостамоса. Летом 2025 года они сосредоточились на области около киля — центральной части корпуса. Поскольку деревянные элементы давно сгнили, исследователи не нашли цельного судна, но смогли обнаружить массу мелких следов обломков, металла и предметов обихода экипажа. Среди них — куски медной обшивки корпуса и следы свинцовых укреплений корпуса, а также фрагменты такелажа.

Один из самых любопытных предметов, найденных этой осенью, — небольшой мраморный кусочек с вырезанным декоративным мотивом, напоминающим каплю. Он имеет размеры приблизительно 9,3 × 4,7 см и, судя по форме и украшению, мог быть частью архитектурного орнамента, известного по исследованиям Афинского Акрополя.

Прямой след Парфенона

Предварительный анализ показывает: этот мраморный осколок, вероятно, был частью элемента, называемого эпистилем или карнизом — деталями, которыми украшали нижнюю часть древних храмов. Ученые отмечают, что размеры и стиль фрагмента совпадают с теми, что описал греческий исследователь Анастасиос Орландос в своем изучении декора Парфенона.

До сих пор связь между «Ментором» и скульптурными элементами парфенонского декора строилась в основном на исторических документах и старых записях. Новый фрагмент — это редкий физический объект, найденный прямо на месте крушения. Он служит первым непосредственным доказательством, что корабль действительно вез такие камни.

Сейчас мрамор проходит тщательную реставрацию и лабораторный анализ. Исследователи надеются, что дальнейшие тесты смогут точнее определить, из какой части храма он происходит и когда был создан.