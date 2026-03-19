SpaceX впервые запустила новую модификацию Starship на стартовом столе

SpaceX сделала важный шаг к следующему испытательному запуску Starship. Компания впервые провела статическое огневое испытание ускорителя Super Heavy версии 3, ненадолго запустив часть двигателей прямо на стартовой площадке, сообщает Space.com.

Тест прошел на Starbase в Южном Техасе, где ракета оставалась жестко закрепленной на земле на площадке Pad 2. Такой формат проверки и называется «статическим огневым» (static fire) — двигатели включают, чтобы оценить их работу и взаимодействие систем, но сам носитель никуда не летит.

Это было первое подобное испытание для машины Starship в варианте V3 и одновременно дебют Pad 2. Когда новая площадка полноценно заработает, она должна фактически удвоить пусковые возможности Starbase.

Что именно тестировали

SpaceX уточнила детали, приложив фотографии ускорителя, который известен как Booster 19.

Компания написала: «Завершена начальная кампания по испытанию Super Heavy V3 и стартовой площадки Pad 2 в Starbase, в ходе которой впервые была произведена загрузка криогенного топлива и окислителя в ускоритель V3».

Криогенные компоненты топлива — это сверхохлажденные жидкости. Проще всего представить их как «ракетный бензин», который хранится при очень низких температурах, иначе он просто не останется жидким.

В ходе испытания включили только 10 двигателей Raptor, а завершилось оно раньше плана «из-за проблемы со стороны наземного вспомогательного оборудования». Следующий шаг — повторная проверка уже со всеми 33 двигателями ускорителя.

Подготовка к 12-му полету Starship

Операция — часть подготовки к 12-му испытательному запуску Starship. Он может состояться в начале или середине апреля. Это будет первый полет для версии V3.

Starship V3 немного выше, чем V2: 124,4 метра против 123,1. Но главная разница не в сантиметрах, а в «мышцах». Благодаря новому двигателю Raptor версии V3 ракета должна стать заметно мощнее. Илон Маск ранее говорил, что V3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 100 тонн, тогда как V2 — около 35 тонн.

Кроме того, V3 называют первой конфигурацией Starship, которая в принципе рассчитана на полеты к Луне и Марсу. Но до таких миссий еще далеко. Сначала системе нужно уверенно выходить на орбиту и, что не менее важно, показать дозаправку в космосе. Это один из ключевых «чекпоинтов», без которого дальние перелеты остаются красивой теорией.