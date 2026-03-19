Орнитологи выяснили, зачем птицы используют окурки для постройки гнезд

Орнитологи выяснили, что птицы могут использовать окурки при строительстве своих гнезд ради защиты от паразитов. Исследование ученых из польского Лодзинского университета опубликовали в журнале Animal Behaviour.

Необычное поведение птиц стали замещать еще несколько лет назад, причем в разных уголках планеты. Окурки при строительстве гнезд используют дарвиновы вьюрки на Галапагосских островах, домовые воробьи в Мексике и певчие дрозды в Новой Зеландии. На территории Великобритании некоторые птицы и вовсе стали вить гнезда прямо в урнах для окурков.

Сам по себе сигаретный фильтр впитывает в себя часть химических соединений, содержащихся в табачном дыме, в том числе никотин, мышьяк и тяжелые металлы. Некоторые эти вещества, в первую очередь никотин, являются токсичными для насекомых.

Орнитологи предположили, что птицы могут использовать окурки для защиты от паразитов. Польские ученые решили проверить теорию на обыкновенных лазоревках. Они гнездятся в замкнутых и относительно теплых пространствах, где кровососущие паразиты активно размножаются.

Руководитель исследовательской команды Михаил Гладальски и его коллеги взяли под наблюдение 99 птенцов лазоревок из нескольких десятков гнезд, которые разделили на три типа. Гнезда первой группы вились птицами самостоятельно из природных материалов. В гнезда второй группы ученые положили стерилизованный искусственный мох и вату — чтобы исключить попадание паразитов извне. В гнезда третьей группы добавили по два использованных сигаретных фильтра.

Через 13 дней после вылупления у птенцов взяли кровь для анализа. Оказалось, что птицы, растущие в гнездах первого и второго типа, чувствовали себя лучше. У них отмечались более высокие показатели гемоглобина и гематокрита. После того как птенцы покинули гнезда, ученые проанализировали содержимое каждого из них. Оказалось, что в гнездах из природных материалов больше всего паразитов, в гнездах с окурками их немного меньше, а в стерильных почти нет. При этом влияние окурков оказалось умеренным — число личинок мух и блох снизилось, но незначительно с точки зрения статистики.

Как сообщает New York Times, эколог Константино Масиас Гарсия из Национального автономного университета Мексики отметил, что хоть исследование и показало лишь небольшой эффект от окурков, он все равно важен, поскольку подтверждает гипотезу — фильтры от сигарет нужны птицам для защиты от паразитов. Вместе с тем табак влияет на птенцов и с отрицательной стороны — в их клетках нашли признаки генетических повреждений. Неизвестно, к каким последствиям это приведет в будущем.