Информация о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не справляется с объемом блокировок в интернете, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Информация не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что Роскомнадзор перестал справляться с объемом блокировок в интернете, так как средства для фильтрации трафика перегружены. В связи с этим ряд заблокированных ресурсов якобы периодически начинает нормально функционировать.