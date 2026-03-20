От смартфонов Samsung может отслаиваться краска при неправильной зарядке

Один из пользователей флагманского Samsung Galaxy S26 Ultra пожаловался на отслоение краски корпуса уже через две недели после покупки устройства. Причиной может быть зарядка от Nothing, сообщает MT.Today.
По словам владельца, повреждение возникло в зоне нижнего динамика и не связано с механическим воздействием, так как гаджет не падал. Пользователь также уточнил, что для зарядки применял адаптер бренда Nothing, а именно линейки CMF.
Как отмечает MT.Today, подобные инциденты ранее фиксировались и в других устройствах Samsung. В частности, пользователи сообщали о схожих проблемах с покрытиями у смарт-часов Galaxy Watch Ultra и складных смартфонов Galaxy Z Fold 7. Тогда компания объяснила, что использование неоригинальных зарядных устройств может приводить к повреждению анодированного слоя корпуса.
Согласно разъяснениям производителя, причиной может выступать некорректное заземление сторонних аксессуаров, что способно провоцировать микрокоррозию под слоем краски и последующее ее отслоение. В то же время текущий случай с Samsung Galaxy S26 Ultra остается единичным, из-за чего проблему пока не называют массовой.