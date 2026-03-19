В Англии обнаружили четерехколесные колесницы железного века

Археологи нашли в Мелсонби на севере Англии остатки первых известных четырехколесных колесниц железного века. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, изменяет представление о том, как передвигалась элита Британии, демонстрировала власть и участвовала в ритуалах.

© naukatv.ru

То, что началось с обычного поиска металлоискателем, вскоре превратилось в одно из самых важных открытий северной Англии за последние десятилетия. На участке рядом с деревней обнаружили два крупных клада с почти тысячей металлических предметов, от деталей колес и конской упряжи до оружия и церемониальных сосудов. Раскопки показали, что эти клады находились менее чем в километре от Стэнвика — укрепленного комплекса, считавшегося политическим центром племени бригантов.

Новый взгляд на транспорт

До этого находки в Британии почти исключительно указывали на двухколесные колесницы, часто в погребальных контекстах. Но в Мелсонби археологи нашли крупные железные обода, ступицы, U-образные кронштейны и цилиндрические металлические полосы, соединявшиеся способом, нехарактерным для двухколесных транспортных средств. Особо важным открытием стали шкворни — механизмы для управления четырьмя колесами. Эти данные указывают на существование, как минимум, семи больших четырехколесных повозок.

Эти находки не только изменяют понимание транспорта, но и демонстрируют тесные связи с континентальной Европой. Элементы колесниц напоминают повозки из Дейбьерга в Дании, украшенные декоративными элементами позднего железного века, такими как рельефные лица и замысловатая металлическая отделка.

Символ власти и ритуальные действия

Повозки были не просто средством передвижения. Их размер, мастерство исполнения и сопутствующие предметы указывают на высокопоставленных владельцев, вероятно правящую элиту Стэнвика. Некоторые детали украшены средиземноморским кораллом, цветным стеклом и эмалью — свидетельством дальних торговых связей.

Однако почти все транспортные средства были намеренно разобраны, деформированы и даже подвергнуты воздействию огня перед захоронением. Колеса изогнуты, металлические детали раздавлены, ценные предметы повреждены. Археологи считают, что это не случайность, а контролируемый ритуал, возможно связанный с похоронами влиятельного правителя или вотивными подношениями.

Женщины и власть

Близость находок к Стэнвику напоминает о Картимандуе, царице бригантов, упомянутой Тацитом. Хотя найденные предметы немного старше ее времени, они, вероятно, связаны с той же элитной династией. Масштаб и организация кладов говорят о способности правящего класса мобилизовать значительные ресурсы. Открытие также подтверждает, что женщины могли играть центральную роль в политической жизни железного века, оспаривая прежние представления о доминировании мужчин.

Значение для археологии

Клады в Мелсонби продолжают изучаться, некоторые находки сохранились практически нетронутыми, что позволяет исследовать процессы их формирования. Уже сейчас ясно, что четырехколесные повозки меняют представление о Британии железного века не только с точки зрения транспорта, но и социальной иерархии, ритуального поведения и международных связей.

Ранее общества железного века Британии считались изолированными и технологически ограниченными, но новая находка, доказывает обратное.