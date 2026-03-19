На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры

В горных породах Марса впервые найдены мельчайшие кристаллы корунда, который на Земле образует рубины и сапфиры.

Маленькие кристаллы, похожие на рубины и сапфиры, впервые обнаружены внутри марсианских камней, сообщает New Scientist.

Анализ провёл марсоход Perseverance с помощью прибора SuperCam, который выявил в породах кратера Езеро частицы корунда – минерала, из которого на Земле формируются драгоценные камни.

Первые следы корунда были найдены в камне с названием Hampden River, а затем подтверждены в других образцах – Coffee Cove и Smiths Harbour. Прибор использовал два типа лазеров и камеры для изучения состава, и результаты оказались почти идентичны лабораторным данным по рубинам.

Специалисты полагают, что на Марсе корунд образовался не благодаря тектоническим процессам, как на Земле, а при падениях метеоритов, которые нагревали и сжимали поверхность планеты. Размер найденных зерен не превышает 0,2 миллиметра, поэтому определить их цвет через изображения невозможно.

«Мне бы очень хотелось взять один из них, проанализировать и посмотреть, выглядит ли он красным», – заявила Энн Оллила из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Она добавила, что на снимках пока видна только белая галька, но под действием лазера эти кристаллы светятся особенно ярко.

