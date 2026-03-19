Под поверхностью Марса обнаружили древнюю речную систему

Марсоход Perseverance обнаружил следы древней системы рек и дельт под поверхностью кратера Езеро на Марсе. Исследование было проведено с помощью георадара.

Предыдущие наблюдения показали, что в кратере расположены речные дельты, созданные потоками воды около 3,7 млрд лет назад. Они настолько обширны, что их можно увидеть из космоса. Скрытая речная система, по мнению ученых, является еще более старой. Открытие показало, что Марс мог быть пригоден для жизни в более ранние этапы своей истории, чем считалось.

Кратер Езеро остался после падения астероида на поверхность Марса. Ученые выбрали его в качестве полигона для марсохода, так как там сохранились характерные признаки наличия воды в далеком прошлом. Новое исследование основано на данных 78 обходов кратера, совершенных с сентября 2023 по февраль 2024 года.

Радар марсохода исследовал слои отложений на глубине до 35 метров под поверхностью. Прибор указал на наличие скрытых речных склонов и извилистых каналов. Их возраст предварительно оценили в 4,2 миллиарда лет. Речная система возникла за сотни лет до того, как на поверхности образовался кратер.

Ученые отметили, что на Земле породы такого возраста не смогли бы сохраниться в неизменном виде. Но Марс, где отсутствует геологическая активность, фактически застыл во времени. Наличие воды могло сделать Красную планету пригодной для жизни, и ученые намерены продолжать исследования, чтобы отыскать ее следы, сообщает Science Advances.

Ранее на Марсе выявили первый признак грозовой активности. Ученые выявили в данных приборов электрический сигнал, обычно вызываемый молнией вистлер. Явление продлилось 0,4 секунды.