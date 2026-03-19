В России упали продажи компьютеров

Продажи настольных персональных компьютеров в России в 2025 году снизились на 25-30% как в количественном, так и в денежном выражениях.

Такую информацию приводит газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика».

«Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок сократился до 48 млрд рублей...» — говорится в публикации.

Ранее киберэксперт Артём Пищулин в беседе с «Газетой.Ru» назвал способ обновить компьютер учащегося без переплат.