СМИ: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками сайтов

Forbes: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками сайтов
Такие ресурсы время от времени становятся доступными.
Об этом изданию Forbes рассказал источник в одном из операторов фиксированной связи.
«Насколько мы понимаем, у Роскомнадзора не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещённые ресурсы», — подтвердил источник газеты в магистральном операторе.
Он напомнил, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — это, по сути, фильтр, которые пропускает через себя весь трафик операторов связи. Такое оборудование имеет ограничения по пропускной способности.
Эксперты допускают, что к таким последствиям могло привести недавнее замедление мессенджера Telegram, требующее больших мощностей. Сейчас на перегрузку ТСПУ влияет не столько блокировка самого сервиса, сколько использование встроенного прокси. Он выступает в качестве посредника между пользователем и мессенджером.
«MTProxy генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создаёт нагрузку на ТСПУ», — поясняет собеседник Forbes.