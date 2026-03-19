СМИ: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками сайтов

Такие ресурсы время от времени становятся доступными.

Об этом изданию Forbes рассказал источник в одном из операторов фиксированной связи.

«Насколько мы понимаем, у Роскомнадзора не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещённые ресурсы», — подтвердил источник газеты в магистральном операторе.

Он напомнил, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — это, по сути, фильтр, которые пропускает через себя весь трафик операторов связи. Такое оборудование имеет ограничения по пропускной способности.

Эксперты допускают, что к таким последствиям могло привести недавнее замедление мессенджера Telegram, требующее больших мощностей. Сейчас на перегрузку ТСПУ влияет не столько блокировка самого сервиса, сколько использование встроенного прокси. Он выступает в качестве посредника между пользователем и мессенджером.