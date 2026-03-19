«Хаббл» случайно снял распад кометы

Космическому телескопу «Хаббл» неожиданно повезло заснять комету в процессе разрушения. Вероятность такого везения исчезающе мала. Результаты исследования вышли в журнале Icarus.

Изначально K1 (полное название C/2025 K1 ATLAS — не путать с межзвездной кометой 3I/ATLAS) не была целью наблюдений «Хаббла».

«Иногда лучшая наука рождается случайно. Мы наблюдали эту комету, потому что из-за технических ограничений, возникших после утверждения нашей заявки, первоначальная цель стала недоступна. Пришлось срочно искать новый объект, и в тот самый момент, когда мы начали съемку, комета начала разваливаться. Это просто невероятная удача», — говорит планетолог Джон Нунан из Обернского университета в Алабаме, соавтор исследования.

Он понял, что K1 фрагментируется, только на следующий день, когда просматривал снимки. «При первом взгляде на данные я увидел на снимках четыре кометы, хотя мы планировали наблюдать всего одну, — вспоминает Нунан. — Мы сразу поняли: это что-то из ряда вон выходящее».

По сути, ученым удалось провести эксперимент, который они давно хотели осуществить с помощью «Хаббла». Они много раз подавали заявки на наблюдение распада комет, но такие события сложно «поймать» в график телескопа, и все попытки были безуспешны.

«Ирония в том, что мы просто изучали обычную комету, а она рассыпалась прямо у нас на глазах, — считает профессор Деннис Бодевитс из Обернского университета, руководивший исследованием. — Кометы — это "окаменелости" эпохи формирования Солнечной системы, то есть они состоят из древнего материала, первичного "кирпичика", из которого строилась наша система. Но при этом они не остаются нетронутыми: их нагревало Солнце, бомбардировали космические лучи. Поэтому, изучая состав кометы, мы всегда задаемся вопросом: это ее изначальное свойство или результат эволюции? А разломав комету, можно увидеть тот самый древний, неизмененный материал».

Хроника распада

K1 распалась по меньшей мере на четыре части, каждая из которых обзавелась собственной комой — пушистой оболочкой из газа и пыли, окружающей ледяное ядро. «Хаббл» четко различил все фрагменты, тогда как наземные телескопы в то время видели лишь сливающиеся яркие пятна.

Снимки были сделаны всего через месяц после того, как K1 миновала перигелий. Сблизившись с палящим светилом на расстояние, втрое меньшее, чем от Солнца до Земли, комета испытывает самый сильный нагрев и колоссальные нагрузки. И сразу после его прохождения такие долгопериодические кометы, как K1, нередко начинают разрушаться.

До фрагментации K1, вероятно, была крупнее средней кометы — около 8 километров в поперечнике. Исследователи полагают, что распад начался за восемь дней до того, как за ней начал наблюдать «Хаббл». Телескоп сделал три снимка с выдержкой 20 секунд — по одному 8, 9 и 10 ноября 2025 года. За время съемки ученые увидели, как один из меньших осколков тоже раскололся.

Благодаря острейшему зрению «Хаббл» способен различать мельчайшие детали, и команде удалось «прокрутить» историю фрагментов назад и понять, когда они были единым целым. Это позволило восстановить хронологию событий. Однако тут исследователей ждала загадка: почему между моментом распада и яркими вспышками, которые наблюдали с Земли, прошло время? Если комета раскололась и обнажился свежий лед, почему она не вспыхнула сразу же?

Ученые предлагают несколько возможных объяснений. Основную яркость комете придает солнечный свет, отраженный от пылинок. Но когда комета трескается, обнажается чистый лед. Возможно, для увеличения блеска он сначала должен покрыться пылью, которая будет сорвана потоком газов; или теплу нужно проникнуть глубже, создать давление, которое сбросит расширяющуюся пылевую оболочку.

Улетели навсегда

«Никогда еще "Хаббл" не заставал комету так близко к моменту ее распада. Обычно наблюдения проводятся спустя несколько недель или месяц. В этом же случае мы увидели все спустя считанные дни. Это говорит нам о многом: о физике процессов, происходящих на поверхности. Возможно, мы наблюдаем время, необходимое для формирования того самого пылевого слоя, который затем уносится газом», — доволен Нунан.

Сейчас исследователи с нетерпением ждут завершения анализа газового состава кометы. Наземные наблюдения уже показали, что K1 химически очень необычна: в ней крайне мало углерода по сравнению с другими кометами.

Сейчас K1 — это группа обломков, летящих на расстоянии около 400 миллионов километров от Земли в созвездии Рыб. Она покидает Солнечную систему и, скорее всего, никогда не вернется.