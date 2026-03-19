На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что на Земле 19 марта ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца.

«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число наблюдалось событие уровня G4», — говорится в Telegram лаборатории.

Уточняется, что буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, произошедших на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, наблюдающихся сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца

«На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около 6 суток — до вторника будущей недели (24 марта)», — отметили учёные, добавив, что наиболее сильное влияние ожидается с 19 по 21 марта, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли.