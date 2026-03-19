Российский 5G станет недоступен для импортных смартфонов

Минцифры разработало проект приказа, согласно которому подключение импортных смартфонов к сетям пятого поколения в России станет возможным только через отечественные криптоалгоритмы. Об этом в четверг, 19 марта, сообщают «Известия».

В документе указано, что до 2032 года допускается использование иностранных алгоритмов шифрования, однако после этого срока приоритетным станет российский стандарт NEA 7 («Кузнечик»). Ранее проект не ограничивал применение зарубежных алгоритмов по срокам.

Эксперты предупреждают, что переход на отечественную криптографию может осложнить внедрение 5G в России. Зарубежные производители вряд ли станут поддерживать российские алгоритмы без их закрепления в международных стандартах. При этом достаточного количества отечественных базовых станций для сетей пятого поколения пока нет.

В Минцифры пояснили, что запуск 5G, намеченный на 2026 год, на первом этапе будет допускать использование иностранных алгоритмов, однако в дальнейшем приоритетом станут отечественные решения, говорится в материале.

Кроме того, в Москве и других регионах России периодически вводятся ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности.