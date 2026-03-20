В Нидерландах обнаружили судно викингов VIII века

В ходе плановой реконструкции канализационной сети в голландском Вейк-бей-Дюрстеде рабочие наткнулись на внезапное археологическое открытие. В земле была обнаружена массивная деревянная балка, которая, по предварительным оценкам археологов, могла быть частью корабля эпохи Каролингов (около VII–IX веков), когда Северная Европа активно развивала торговлю и укрепляла политическую власть. Об этом сообщает муниципалитет города Gemeente Wijk bij Duurstede.

© Naukatv.ru

Первоначально находка выглядела как обычный обломок древесины, но внимательный волонтер обратил на нее внимание. Местные власти тут же пригласили специалистов, осознавая, что перед ними может быть уникальный исторический артефакт.

Древесина с признаками корабельного строительства

Балка длиной около 3,2 метра и толщиной 30 сантиметров демонстрирует четкие следы обработки: выемки, ровные поверхности и углубления, характерные для судостроения. Археологи предполагают, что это мог быть элемент несущего каркаса судна.

Неподалеку обнаружены фрагменты керамики, что подтверждает: древесина относится к историческому контексту, а не оказалась там случайно.

«Балка, вероятно, была изначально даже больше», — отмечает археолог Энн де Хуп.

Для сохранности древесину сразу поместили в контролируемые условия, чтобы предотвратить разрушение.

Если датировка подтвердится, находка может стать редким свидетельством торговых и культурных связей Каролингской эпохи. В это время важнейшие реки, включая Рейн и его притоки, служили главными транспортными артериями для перемещения товаров и коммуникации между регионами.

Исторический контекст: Дорестад и морские пути

Вейк-бей-Дюрстеде расположен на месте древнего Дорестада — ключевого торгового центра VII–IX веков. Город связывал франкские территории с севером Европы и скандинавскими странами. Через его гавани проходили керамика, ткани, металлы и предметы роскоши.

Открытие корабельной балки идеально вписывается в эту историю. Оно может не только отражать каролингскую торговлю, но и указывать на ранние контакты с викингами, которые в VIII–IX веках активно взаимодействовали и иногда нападали на франкские земли.

Возможна ли другая интерпретация?

Археологи не исключают, что древесина может принадлежать более позднему типу судна, например коггу — торговому кораблю XIII–XIV веков, широко использовавшемуся в северной Европе и в торговых сетях Ганзейского союза. Чтобы установить точный возраст, специалисты проведут дендрохронологический анализ, изучив годичные кольца дерева. Этот процесс вместе с очисткой и документированием займет несколько месяцев.

Местные власти отмечают, что подобные находки крайне редки. В прошлом на территории Вейк-бей-Дюрстеде не было подтвержденных остатков кораблей эпохи викингов или Каролингов. Музей Дорестада уже проявил интерес к экспонированию балок после завершения исследований.