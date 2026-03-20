В Нидерландах обнаружили судно викингов VIII века

В Нидерландах под канализацией обнаружили судно викингов VIII века
В ходе плановой реконструкции канализационной сети в голландском Вейк-бей-Дюрстеде рабочие наткнулись на внезапное археологическое открытие. В земле была обнаружена массивная деревянная балка, которая, по предварительным оценкам археологов, могла быть частью корабля эпохи Каролингов (около VII–IX веков), когда Северная Европа активно развивала торговлю и укрепляла политическую власть. Об этом сообщает муниципалитет города Gemeente Wijk bij Duurstede.
Первоначально находка выглядела как обычный обломок древесины, но внимательный волонтер обратил на нее внимание. Местные власти тут же пригласили специалистов, осознавая, что перед ними может быть уникальный исторический артефакт.
Древесина с признаками корабельного строительства
Балка длиной около 3,2 метра и толщиной 30 сантиметров демонстрирует четкие следы обработки: выемки, ровные поверхности и углубления, характерные для судостроения. Археологи предполагают, что это мог быть элемент несущего каркаса судна.
Неподалеку обнаружены фрагменты керамики, что подтверждает: древесина относится к историческому контексту, а не оказалась там случайно.
«Балка, вероятно, была изначально даже больше», — отмечает археолог Энн де Хуп.
Для сохранности древесину сразу поместили в контролируемые условия, чтобы предотвратить разрушение.
Если датировка подтвердится, находка может стать редким свидетельством торговых и культурных связей Каролингской эпохи. В это время важнейшие реки, включая Рейн и его притоки, служили главными транспортными артериями для перемещения товаров и коммуникации между регионами.
Исторический контекст: Дорестад и морские пути
Вейк-бей-Дюрстеде расположен на месте древнего Дорестада — ключевого торгового центра VII–IX веков. Город связывал франкские территории с севером Европы и скандинавскими странами. Через его гавани проходили керамика, ткани, металлы и предметы роскоши.
Открытие корабельной балки идеально вписывается в эту историю. Оно может не только отражать каролингскую торговлю, но и указывать на ранние контакты с викингами, которые в VIII–IX веках активно взаимодействовали и иногда нападали на франкские земли.
Возможна ли другая интерпретация?
Археологи не исключают, что древесина может принадлежать более позднему типу судна, например коггу — торговому кораблю XIII–XIV веков, широко использовавшемуся в северной Европе и в торговых сетях Ганзейского союза. Чтобы установить точный возраст, специалисты проведут дендрохронологический анализ, изучив годичные кольца дерева. Этот процесс вместе с очисткой и документированием займет несколько месяцев.
Местные власти отмечают, что подобные находки крайне редки. В прошлом на территории Вейк-бей-Дюрстеде не было подтвержденных остатков кораблей эпохи викингов или Каролингов. Музей Дорестада уже проявил интерес к экспонированию балок после завершения исследований.
«Если подтвердится, что балка относится к Каролингской эпохе или связана с ранними контактами с викингами, это станет ключевым экспонатом, иллюстрирующим торговлю и морскую культуру региона», — отмечают сотрудники музея.