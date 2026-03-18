Пользователи Pixel 10 Pro пожаловались на мигающий прямоугольник на экране

Владельцы Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL начали не так давно массово сообщать о странной проблеме с экраном. На дисплее периодически появляется небольшой мигающий прямоугольник рядом, чуть ближе к фронтальной камере.

Первые жалобы появились на Reddit. Пользователи рассказывают, что на экране, чуть ниже и левее камеры для селфи, иногда возникает мерцающий участок. Это происходит неожиданно.

Проблема наблюдается на разных версиях ПО — как на тестовой Android 17 Beta, так и на Android 16.

Иногда проблему удаётся временно решить обычной перезагрузкой смартфона. Но спустя время она возвращается.

Специалисты предполагают, что причина может быть связана с датчиком приближения. В смартфонах Pixel под экраном есть специальное небольшое «окно» в дисплее, через которое датчики света и приближения получают данные.

Пока точная причина проблемы неизвестна. На момент написания материала решения не было.