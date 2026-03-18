Психолог Савюк: ИИ не сможет заменить живого специалиста

Психолог, кандидат психологических наук Алёна Савюк назвала искусственный интеллект вспомогательным инструментом в терапии депрессивных состояний, но не заменой живого специалиста.

«Сильная сторона ИИ в структуре диалога. Чат-бот задаёт уточняющие вопросы, помогает описать состояние, предлагает простые упражнения на стабилизацию и помогает подготовиться к разговору со специалистом», — рассказала эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, цифровые ассистенты могут снижать выраженность депрессивных симптомов, однако качество данных неоднородно, а результаты нельзя переносить на тяжёлые состояния.

Психолог также предупредила, что при хандре дольше двух недель, бессоннице или панических реакциях необходимо обращаться к специалисту, а не полагаться на чат-бот.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова назвала месяц оптимальной продолжительностью отпуска для полноценного восстановления и перезагрузки.