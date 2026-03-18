Сколько времени человек будет в сознании в космосе без скафандра

Человек в условиях открытого космоса способен сохранять сознание не более 10 секунд, если на нем нет скафандра. Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры математического моделирования в космических исследованиях факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Самыловский.

18 марта 1965 года Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В свободном полете за пределами корабля он провел 12 минут 9 секунд. Во многом благодаря этому опыту сегодня выход в открытый космос уже является стандартной частью экспедиций на МКС.

"[Без скафандра человек останется в сознании в космосе] около 10 секунд. Счет действительно идет на секунды. За это время воздух покидает легкие, жидкости тела начинают "кипеть", внутренние органы получают множественные повреждения. Мозг стремительно лишается кислорода, и сознание гаснет почти мгновенно", - отметил Самыловский, комментируя важность защитных костюмов, используемых космонавтами.

Во время выхода Леонова в космос возникла нештатная ситуация. В безвоздушном пространстве его скафандр раздулся и препятствовал возвращению на борт корабля через люк шлюзовой камеры. Трагедии не произошло благодаря мужеству и находчивости космонавта: он стравил давление в скафандре до предельного минимума, что позволило попасть внутрь "Восхода-2". В нарушение инструкции космонавту пришлось входить в шлюзовую камеру головой вперед.

Комментируя степень угрозы для жизни человека, исходящей от космических вакуума, радиации и экстремальных температур, Самыловский поставил вакуум на первое место.