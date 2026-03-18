«Пусть завистники лопнут»: в Турции нашли 1500-летнюю мозаику с дерзким посланием
Археологи, проводящие раскопки в древнем городе Сиедра на средиземноморском побережье Турции (недалеко от современной Аланьи), обнаружили великолепно сохранившийся мозаичный пол возрастом 1500 лет.
Находка примечательна не только своим художественным исполнением, но и ироничными надписями на древнегреческом языке, одна из которых гласит: «Пусть завистники лопнут».
Приветствие с характером
Открытие было сделано под руководством доцента Эртуга Эргюрера из Университета Аланьи. Мозаика площадью около 15 квадратных метров украшала вход в богатый жилой комплекс.
По словам доктора Эргюрера, композиция сочетает в себе сложные геометрические узоры и растительные мотивы. Однако внимание исследователей приковала эпиграфика.
В центральной части мозаики расположена гостеприимная фраза «Пользуйтесь на радость!», в то время как на южной панели красуется вызывающее пожелание в адрес недоброжелателей.
Подобные надписи были характерны для частных домов эпохи поздней античности. Они выполняли двойную функцию: демонстрировали гостеприимство и гордость хозяина своим домом, а также служили своего рода шутливым оберегом от «сглаза». Такое соседство радушного приема и дерзкого замечания позволяет заглянуть в характер и социальные привычки жителей древнего города, пишет Ancient origins.
Дом с многовековой историей
Мозаика была частью одного из самых величественных зданий Сиедры. Этот трехэтажный особняк с внутренним двором активно перестраивался и использовался на протяжении пяти столетий — со II по VII век нашей эры. Тот факт, что входная секция со временем была перекрыта более поздними слоями, обеспечил артефакту исключительную сохранность: он пролежал нетронутым более полутора тысяч лет.
Сам город Сиедра, расположенный на холме с видом на море и горы Тавр, был важным региональным центром в римский и византийский периоды. Согласно античным историкам Лукану и Флору, именно здесь в 48 году до н. э. полководец Помпей Великий провел свой последний военный совет перед роковым бегством в Египет.
Сразу после обнаружения мозаики реставраторы приступили к консервации. Раскопки в Сиедре продолжаются. Археологи надеются найти новые свидетельства повседневной жизни поздней Римской империи и ранней Византии.