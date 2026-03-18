В США определили, где находится генератор вспышек на Солнце

Ученые Технологического института Нью-Джерси (США) определили область в структуре Солнца, которая выступает генератором процессов, приводящих к вспышкам на его поверхности. Новые данные способны повысить точность прогнозов солнечной активности, сообщает научный портал EurekAlert.

Каждые 11 лет магнитное поле Солнца меняет полярность. Астрономы фиксируют проявления солнечной активности - пятна и вспышки. Однако область, где запускается этот процесс, была до конца не изучена.

"[Авторы] сообщают о наличии свидетельств того, что солнечное динамо - магнитный двигатель, обеспечивающий 11-летние циклы Солнца и его извержения, - работает на глубине почти 200 тыс. км под поверхностью Солнца", - говорится в сообщении.

Чтобы выявить интересующую область американские исследователи с помощью данных космических обсерваторий SOHO и SDO, а также наземной сети телескопов Global Oscillation Network Group (GONG) проанализировали три 11-летних цикла солнечной активности. Они изучили записи звуковых волн, генерируемых движениями плазмы внутри звезды каждые 45-60 секунд, и создали одну из самых длинных и подробных записей внутренних колебаний Солнца.

"Изменения времени распространения [звуковых] волн в недрах Солнца показывали, как движется и вращается горячая плазма внутри звезды, обнажая полосы более быстрого и более медленного вращения под поверхностью. <…> [Выяснилось, что] эти мигрирующие полосы вращения в глубоких недрах Солнца образуют поток в форме бабочки, отражающий миграцию солнечных пятен, которая позже проявляется на поверхности. Анализ этих потоков внутри звезды указал ученым на критический переходный слой, расположенный почти в 200 тыс. км под поверхностью, - так называемый тахоклин", - сообщает EurekAlert.

В структуре Солнца тахоклин представляет собой переходный слой, разделяющий конвективную зону, в которой плазма бурлит, и стабильную внутреннюю радиационную часть. Считается, что именно здесь происходит резкое изменение скорости вращения плазмы. Глубина, на которой находится эта область, так велика, что вместила бы 16 планет, подобных Земле, сложенных друг на друга.

Активность Солнца станет более предсказуемой

По словам ведущего автора работы Кришненду Мандала, полосы вращения, возникающие в результате изменений магнитной структуры вблизи тахоклина, могут распространяться до поверхности Солнца в течение нескольких лет. Новая информация поможет усовершенствовать методы прогноза активности светила.

"Многие современные модели учитывают процессы только в приповерхностных слоях, но наши результаты показывают, что необходимо учитывать всю конвективную зону, особенно тахоклин", - добавил он.

Результаты работы, опубликованной в научном журнале Scientific Reports, расширяют представления исследователей о механизмах формирования космической погоды на ближайшей к Земле звезде и способны прояснить особенности структуры других объектов галактики, считают авторы.