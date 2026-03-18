Samsung официально отказалась от своей дорогой «трикладушки»

Samsung официально подтвердила прекращение производства складного смартфона Galaxy Z TriFold спустя всего три месяца после его выхода на рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Samsung подтвердил слухи, заявив что производство дорогой «трикладушки» действительно остановлено. Оставшиеся устройства из последней партии будут реализованы на ключевых рынках, включая Южную Корею, после чего модель окончательно исчезнет из розничной продажи.

Основным фактором такого решения стали высокие производственные издержки. По данным компании, себестоимость Galaxy Z TriFold изначально была значительной, а дополнительное давление оказал рост цен на комплектующие на фоне кризиса на рынке памяти.

Ситуация усугубляется и другими проблемами. Ранее Samsung признала, что внедрение технологии Privacy Display негативно сказалось на характеристиках дисплея флагманской модели Galaxy S26 Ultra. Кроме того, ряд СМИ заявили, что Samsung перевела мобильный бизнес в кризисный режим и ждет падение прибыли на 60%.