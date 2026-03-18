«Астрономы не знают, что это»: «Джеймс Уэбб» заснял тысячу аномальных объектов

Космические аномалии в виде маленьких ярко-красных точек появляются почти на каждом снимке, сделанном самым мощным космическим телескопом в истории - «Джеймсом Уэббом». Как рассказал телеканал CNN, астрономы до сих пор не знают, что это такое.

С тех пор как четыре года назад «Джеймс Уэбб» начал заглядывать во Вселенную, на его снимках появились сотни загадочных объектов. Ученые назвали их LRD (little red dots, с англ. «маленькие красные точки»).

«Это первый случай в моей карьере, когда я изучаю объект, который мы действительно не понимаем. Думаю, их справедливо назвать загадкой», - рассказала профессор астрофизики Дженни Грин.

Одно было ясно с самого начала - эти странные объекты встречаются часто. Каждое глубокое наведение телескопа - фокусировка на одном и том же участке неба в течение длительного времени - приводило к обнаружению нескольких LRD.

Первоначально некоторые астрономы предполагали, что эти точки могут быть массивными галактиками из ранней Вселенной или черными дырами, окруженными пылью. Однако эти гипотезы были опровергнуты дальнейшими наблюдениями. Всё это открыло путь для нескольких новых гипотез, многие из которых по-прежнему связаны с черными дырами.

«Я, безусловно, думаю, что они связаны с растущими черными дырами, но есть и другие, более экзотические предположения, например, гибель какой-то очень массивной звезды», - сказала Грин.

Ученые обнаружили LRD только после ввода в эксплуатацию «Джеймса Уэбба», поскольку его предшественники вроде телескопа «Хаббл» не обладали достаточным разрешением или не имели достаточной чувствительности в более длинноволновом инфракрасном диапазоне, за пределами порога видимого света. «Джеймс Уэбб» с его главным зеркалом шириной 6,5 метра обнаружил объекты, которые ранее были скрыты от человечества.

LRD кажутся красными, потому что они находятся очень далеко, и по мере расширения Вселенной свет от чрезвычайно далеких объектов растягивается в инфракрасный диапазон, прежде чем достичь Земли - явление, которое астрономы называют «красным смещением». Ранее ученые считали, что LRD выглядят красными из-за частиц пыли, теперь они связывают это с водородным газом.

Большая часть неопределенности связана с удаленностью LRD. Хотя астрономы обнаружили около тысячи таких объектов, почти все они находятся на невероятно большом расстоянии.

Исследователи считают, что LRD могут оказаться тем самым звеном, которого не хватает для понимания природы черных дыр. В центре галактик, включая наш Млечный Путь, находятся сверхмассивные черные дыры. Хотя это очень распространенное явление, в основном остается загадкой, как именно они образовались. LRD могут быть фактически фазой рождения, или «младшей фазой», этих черных дыр.

Один из LRD-объектов, получивший название «The Cliff» (с англ. «Утёс») также имеет сходство с теоретическими объектами, называемыми квазизвездами, существование которых было предсказано в 2006 году Митчем Бегельманом вместе с коллегами Мартой Волонтери и Мартином Рисом. Они описали квазизвезду как звезду, питаемую не ядерным синтезом, а черной дырой, окруженной массивным облаком газа, благодаря которому она светится как звезда.

Квазизвезда - это теоретическая модель, в которой черная дыра является результатом коллапса массивной протозвезды. Странный гибрид звезды и черной дыры представлял бы собой новый тип космического объекта.