Новые наушники Anker Soundcore получат кейс с сенсорным экраном

По информации СМИ, скоро могут выйти две модели TWS-наушников Anker: Soundcore Liberty 5 Pro и Soundcore Liberty 5 Pro Max. Одним из главных улучшений может стать новый чип Anker Thus. Он использует ИИ, чтобы улучшать качество звука.

Модель Soundcore Liberty 5 Pro, по слухам, получит обновлённую систему «шумодава», поддержку Dolby Atmos, а также Bluetooth 6.1 с возможностью подключаться сразу к нескольким устройствам. Наушники будут защищены от пыли и воды по стандарту IP55.

Еще одной особенностью станет кейс с сенсорным экраном. Можно будет управлять музыкой, переключать режим шумоподавления, проверять уровень заряда и др.

Автономность может составить около 6,5 часа с включённым шумоподавлением и до 28 часов с кейсом. Ожидаемая цена — примерно 170 долларов.

Старшая модель Soundcore Liberty 5 Pro Max получит и другие возможности. Например, её кейс может работать как портативный диктофон. Также предполагается функция распознавания голоса владельца.

Цена версии Pro Max может составить около 230 долларов.