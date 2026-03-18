На снимках NASA с Марса заметили загадочную «трехгранную пирамиду»

Загадочная пирамидообразная структура, обнаруженная на Марсе, породила теории, что на планете когда-то могла существовать древняя цивилизация, подобная земной, пишет британский таблоид Daily Mail. Газета отмечает, что в соцсетях этот объект начали сравнивать с египетскими пирамидами.

© NASA/JPL/University of Arizona

На этой неделе соцсети заполонил вирусный пост, содержащий кадры американского космического агентства NASA с марсианской поверхности. Пользователи начали обсуждать один из объектов записи, похожий на «трехгранную пирамиду».

Этот объект был впервые замечен исследователем Китом Лейни на видеоматериалах, снятых космическим аппаратом NASA Mars Global Surveyor (MGS) в 2001 году. Он просматривал изображения в поисках необычных структур, когда наткнулся на то, что, по его мнению, могло быть искусственным образованием.

Недавно эти кадры были повторно опубликованы режиссером-документалистом Брайаном Доббсом, заявившим, что на Марсе есть «трехгранная пирамида размером с пирамиду Хеопса». Доббс отметил, что этот объект - не доказательство существования внеземной жизни. В то же время, по его мнению, это поднимает вопросы, могла ли когда-либо некая цивилизация населять Марс.

Так называемая «пирамида» расположена в западной части одного из крупнейших каньонов Долины Маринер, второй по величине системе каньонов в Солнечной системе. Этот регион известен крутыми скалами, оползнями и слоистыми скальными образованиями, которые, по словам ученых, могут естественным образом создавать необычные геометрические формы поверхности.

Образование, похожее на пирамиду, было зафиксировано на пяти отдельных снимках, полученных во время миссий NASA Mars Global Surveyor и Mars Reconnaissance Orbiter в период с 2001-го по 2016 год.

На самом раннем снимке, сделанном 4 июля 2001 года, скальное образование было освещено с запада, при этом одна сторона структуры была видна, а остальные находились в тени. На снимке от апреля 2002 года были запечатлены аналогичные особенности при другом освещении.

Позже появились более подробные изображения, полученные с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Фото 2007 года с гораздо более высоким разрешением продемонстрировало четкие края и более выраженную симметрию по всей поверхности структуры.