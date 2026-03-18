Представлена первая в мире технология 4D-печати

Ученые из Южной Кореи представили первую технологию 4D-печати. Она позволяет создавать роботов из промышленных отходов. Каждый год при переработке нефти в качестве побочного продукта образуются миллионы тонн элементарной серы. Большая часть из этого не подвергается вторичной переработке. Команда из Корейского научно-исследовательского института химической технологии (KRICT) нашла способ превратить эти отходы в строительные блоки для самодвижущихся мягких роботов.

Обычная 3D-печать позволяет создавать статичные объекты. 4D-печать создает структуры, которые способны менять форму или поведение спустя время после изготовления под воздействием внешних факторов.

Ученые создали новый класс полимеров с высоким содержанием серы — PSN. Этот материал обладает свойствами памяти формы. После печати изделия могут менять форму под воздействием тепла или света. При этом им не требуются двигатели или другие механические детали.

Добавив 20% магнитных частиц, команда создала композитных роботов размером около 10 мм. Они способны передвигаться, следуя за внешними магнитными полями.

Ученые пояснили, что излучение лазера ближнего инфракрасного диапазона в течение всего восьми секунд запускает химическую реакцию сварки. Внутренние сернистые связи временно разрываются и снова соединяются. Это позволяет скреплять детали структур без клея.

Исследователи создали с помощью новой технологии ряд сложных модульных структур. Среди них: миниатюрная версия храма Святого Семейства и детализированная модель стадиона с раздвижной крышей. Когда срок службы конструкции придет к концу, ее можно будет переплавить и использовать заново, сообщает Advanced Materials.

