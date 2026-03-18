Названа одна из самых недостающих функций смартфонов Xiaomi

Почти треть пользователей смартфонов Xiaomi используют внешние модули eSIM, чтобы поддержка этой технологии появилась на их устройствах. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании Unisimka.

По итогам второго года подряд лидером по количеству установок внешних eSIM-модулей остаются устройства Xiaomi — на них приходится 31% всех активаций (33% годом ранее). Таким образом, Xiaomi возглавила список производителей, чьи пользователи хотели бы иметь поддержку eSIM на своих смартфонах, но не имеют этой опции по умолчанию.

На втором месте находится Samsung с долей 19%, третью позицию занимает HUAWEI (10%). Далее следуют realme (9%), а также vivo и OnePlus (по 5%). В список также входят HONOR и TECNO (по 4%), а также INFINIX, OPPO и Google (по 2%).

Наиболее востребованными для установки модулей остаются смартфоны среднего ценового сегмента, включая Poco, серию Galaxy A, а также отдельные модели realme, HUAWEI и vivo. В основном это модели среднего ценового сегмента, которые активно используются в течение нескольких лет.

Аналитика также указывает на изменение структуры используемых версий Android. Наиболее распространенной стала версия Android 15 (22% устройств), за ней следуют Android 14 (20%), а версии 12 и 13 занимают по 15%. Актуальная версия Android 16 установлена лишь на 12% устройств, тогда как на устаревшие версии (9–11) приходится около 16%. По сравнению с прошлым годом распределение стало более равномерным: ранее почти половина пользователей приходилась на Android 14.