Nvidia возобновляет производство чипов Н200 для Китая

Американская Nvidia возобновила производство чипов Н200, предназначенных для китайского рынка, заявил гендиректор компании Дженсен Хуанг. Об этом сообщает Reuters. Он уточнил, что производство было возобновлено несколько недель назад.

По его словам Nvidia получила лицензии на экспорт чипов этого типа от правительства США и уже принимает заказы на их производство.

При этом Хуанг отметил, что продажа чипов в Китае не была включена в прогноз о выручке компании. Предполагается, что этот показатель может достичь значения в более одного трлн долларов.

В начале марта сообщалось, что Nvidia прекратила производство чипов для китайского рынка. Компания тогда не верила, что сможет продавать свою продукцию Китаю из-за экспортных ограничений на поставку микроэлектроники из США.

После того как президент США Дональд Трамп в декабре объявил, что разрешит продажи, Nvidia стала увеличивать производство, ожидая поступления заказов на более чем 1 млн единиц от китайских клиентов. Но продажи так и не начались, так как сначала госдепартамент стал настаивать на новых ограничениях, которые не позволили бы Китаю использовать H200 для подрыва национальной безопасности США, а после КНР запретила использовать зарубежные чипы в своей критической инфраструктуре.