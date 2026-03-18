Разбор показал сильные и слабые стороны iPhone 17e

Специалисты iFixit разобрали самый доступный смартфон в актуальной линейке Apple, iPhone 17e, и оценили его ремонтопригодность в 7 баллов из 10.

© Газета.Ru

Ключевым выводом стало выявление широкой совместимости компонентов с предыдущей моделью iPhone 16e. В частности, пользователи могут установить заднюю панель от iPhone 17e на 16e и тем самым добавить поддержку MagSafe на уровне конструкции устройства.

Однако такая модернизация имеет ограничения. В iPhone 16e отсутствует полноценная аппаратная и программная поддержка MagSafe, из-за чего не работают фирменные анимации, а скорость беспроводной зарядки будет примерно вдвое ниже по сравнению с 17e.

Эксперты также подтвердили взаимозаменяемость ряда других компонентов, включая материнскую плату. В ходе тестов установка платы от iPhone 16e в iPhone 17e оказалась возможной, однако привела к частичной потере функциональности, в частности, перестал работать Face ID.

По оценке iFixit, высокая степень унификации компонентов положительно влияет на ремонтопригодность устройств, что упрощает обслуживание и снижает стоимость замены деталей. При этом конструктивные особенности остаются прежними: доступ к ряду элементов, включая разъем USB-C, по-прежнему затруднен.