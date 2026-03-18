Xiaomi откажется от нескольких популярных смартфонов

Компания Xiaomi объявила о завершении программной поддержки ряда смартфонов, в том числе флагманской серии Xiaomi 12. Эти устройства получили статус End-of-Life (EOL), сообщает портал XiaomiTime со ссылкой на данные Xiaomi Security Center и перечня Android Enterprise Recommended.

Присвоение статуса EOL означает полное прекращение выпуска OTA-обновлений, включая патчи безопасности и новые функциональные возможности. Финальными версиями программного обеспечения стали: HyperOS 3.0 на базе Android 15 для Xiaomi 12 и 12 Pro, HyperOS 2.0 на Android 14 для Redmi Note 12 5G и HyperOS 1.0 на той же версии Android для Xiaomi 12 Lite.

По информации XiaomiTime, решение обусловлено не только возрастом устройств, но и аппаратными ограничениями. В частности, серия Xiaomi 12 оснащается процессором Snapdragon 8 Gen 1, который ранее подвергался критике за повышенное тепловыделение и относительно низкую энергоэффективность.

Дополнительным фактором стало развитие программной платформы HyperOS, которая постепенно усложняется и получает все больше функций, связанных с искусственным интеллектом. Поддержка таких устройств в долгосрочной перспективе могла бы негативно сказаться на стабильности работы и пользовательском опыте.