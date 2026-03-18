MacBook Pro M5 Pro сравнили с ноутбуком Samsung на процессоре Intel

Автор YouTube-канала Max Tech продемонстрировал заметное преимущество по производительности нового MacBook Pro с чипом M5 Pro над Samsung Galaxy Book6 Ultra с процессором Intel Core Ultra X7 358H.

© Apple

Обе модели находятся в близком ценовом сегменте: ноутбук от Apple предлагается за $2700, а устройство Samsung — $2400. Оба устройства оснащены 16-дюймовыми дисплеями. При этом ноутбук Samsung предлагает больше оперативной памяти (32 ГБ против 24 ГБ), меньшую толщину и вес, тогда как MacBook Pro выигрывает по емкости аккумулятора.

По итогам тестов, ноутбук Apple опережает конкурента практически во всех сценариях. Существенное преимущество зафиксировано как в скорости накопителя, которая оказалась вдвое выше, так и в вычислительной мощности. Процессор M5 Pro демонстрирует кратный отрыв от Core Ultra X7 358H, который относится к менее производительному классу.

В графических тестах, включая бенчмарки, система Apple также показывает значительное превосходство над встроенной графикой Intel Arc B390, несмотря на то, что последняя считается одной из самых мощных в своем сегменте.

При этом платформа Apple характеризуется более высоким энергопотреблением под нагрузкой — 70 Вт против 50 Вт. Однако разрыв в производительности превышает разницу в энергозатратах, что повышает эффективность решения в пересчете на вычислительную мощность.

В тестах автономности ноутбук Samsung показал несколько лучшие результаты, несмотря на меньшую емкость аккумулятора (80 Вт*ч против 100 Вт*ч у MacBook). Это указывает на более высокую энергоэффективность процессора Intel в абсолютном выражении.