NVIDIA показала серверный процессор Vera для ИИ-агентов

NVIDIA представила серверный процессор Vera – центральный компонент новой платформы для дата-центров следующего поколения. Чип разработан специально для ИИ-агентов – систем, способных самостоятельно планировать действия, решать задачи и работать с приложениями и информацией.

В устройстве используется 88 собственных ядер NVIDIA Olympus, каждое из которых может одновременно обрабатывать два потока за счёт технологии Spatial Multithreading.

Благодаря интеграции с оперативной памятью LPDDR5X пропускная способность достигает 1,2 ТБ/с, что особенно важно для задач, требующих высокой производительности на поток и быстрого обмена данными – например, обучения моделей, обработки больших массивов информации и работы ИИ-агентов. По данным NVIDIA, новый чип почти на 50% быстрее аналогичных решений и при этом вдвое эффективнее традиционных стоечных процессоров.

Чип является частью архитектуры NVIDIA Vera Rubin, где процессоры Vera объединяются с графическими ускорителями Rubin, содержащими около 336 миллиардов транзисторов и обеспечивающими до 50 PFLOPs производительности. В составе серверной стойки Vera Rubin NVL72 используются 72 GPU Rubin и 36 процессоров Vera, связанных между собой через высокоскоростную шину NVLink-C2C.

Кроме того, компания анонсировала специализированную серверную стойку, оснащённую только CPU: она содержит 256 процессоров Vera с жидкостным охлаждением и рассчитана на одновременную работу более 22 500 вычислительных сред. Предполагается, что такая конструкция станет основой для создания «фабрик искусственного интеллекта» – дата-центров, ориентированных на обработку крупных языковых моделей и работу ИИ-агентов.

Поддержку новой платформы уже объявили такие компании, как Alibaba, ByteDance, Cloudflare, Oracle, Crusoe, Lambda и Nebius. Серверы на базе Vera будут выпускаться производителями ASRock Rack, ASUS, Compal, Cisco, Dell, Foxconn, GIGABYTE, Lenovo и Supermicro. Поставки готовых решений начнутся во второй половине текущего года.