Poco представила мощный смартфон с дизайном Marvel

XIaomi представила спецверсию смартфона Poco X8 Pro Iron Man Edition, ориентированную на поклонников вселенной Marvel и персонажа Железный человек. Об этом сообщает портал GSMArena.

Смартфон получил уникальный дизайн корпуса с и 3D-изображением супергероя на задней панели. Дополнительно предусмотрена фирменная тема интерфейса операционной системы, стилизованная под Iron Man.

Комплектация устройства также адаптирована под концепцию спецверсии. В коробке пользователи найдут аксессуары в тематическом оформлении, включая защитный чехол в стиле брони Тони Старка, кабель USB-A — USB-C и инструмент для извлечения SIM-карты с логотипом Marvel. При этом зарядный блок в комплект не входит, как и фигурирующая в некоторых промоматериалах фигурка героя.

С технической точки зрения устройство не отличается от базовой модели, которая оснащена чипом MediaTek Dimensity 8500 Ultra, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Среди прочих характеристик отмечается наличие AMOLED-экрана с диагональю 6,59 дюйма, разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит, металлической рамки, защиты IP69K, двойной камеры на 50 и 8 Мп.