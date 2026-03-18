Открыты 11 новых спутников Сатурна

Астрономы внесли в официальный каталог 11 ранее неизвестных спутников Сатурна. Эта планета обладает самым большим количеством спутников в Солнечной системе. С учетом последних данных, их количество достигло 285, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Новые спутники открыли после анализа данных наземного телескопа CFHT за период с 2019 по 2023 годы. Диаметр объектов не превышает пяти километров, они отличаются заметным наклоном орбит. Большинство движется ретроградно (в направлении, противоположном движению основного тела).

Весной 2025 года стало известно об открытии 128 новых спутников Сатурна. Объекты обладают «картофелеобразной» формой и достигают не более нескольких километров в поперечнике. Поскольку спутники расположены группами, ученые предположили, что они являются остатками более крупных объектов.

Названия спутникам Сатурна традиционно дают в честь мифологических героев. Регулярным спутникам присвоены имена титанов и титанид. Нерегулярные спутники называют в честь персонажей инуитских, скандинавских и галльских сказаний.

В июле 2025 года были открыты два новых спутника Юпитера. После этого общее количество известных «лун» достигло 97. Объектам присвоили научные обозначения S/2017 J 11 и S/2017 J 10.