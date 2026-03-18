Стало известно о гигантской «гравитационной дыре» под Антарктидой

Ученые подтвердили существование гигантской «гравитационной дыры» под Антарктидой

Она влияет на уровень океана и климат.

Международная группа геофизиков подтвердила наличие под ледяным щитом Антарктиды обширной зоны с экстремально низкой гравитацией. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports в декабре 2025 года, аномалия представляет собой не физическую полость, а область пониженной плотности породы в мантии Земли.

Согласно данным ученых из Флоридского университета и Парижского института физики Земли, «гравитационная дыра» сформировалась около 50 миллионов лет назад в результате столкновения древних тектонических плит и поднимающихся потоков горячего мантийного вещества.

Из-за дефицита массы гравитация в этом регионе ослаблена настолько, что это влияет на уровень Мирового океана: вода вокруг Антарктиды притягивается слабее, что создает перепад высот в десятки метров. В гипотетической модели планеты, полностью покрытой водой, в этой точке уровень океана оказался бы на 120 метров ниже среднего.

Инопланетный океан под ногами: что скрывают озёра Антарктиды

Исследователи также обратили внимание на хронологическое совпадение: активизация аномалии началась одновременно с началом оледенения Антарктиды. Однако прямая связь между этими процессами пока не установлена и требует дальнейшего изучения.