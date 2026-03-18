В России запретят анонимную регистрацию доменов

Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

«Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.