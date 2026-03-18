Генетики разгадали, откуда пришли загадочные жители островов Палау

Антропологи и археологи долгое время считали архипелаг Палау одной из самых труднообъяснимых глав в истории освоения Тихого океана. Пока почти все обитаемые острова региона — от Новой Гвинеи до Фиджи и Тонга — 3200 лет назад заселялись мореплавателями культуры лапита, Палау оставался «белым пятном».

© Naukatv.ru

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell, наконец-то проливает свет на то, кем были первые палауанцы и почему они не были похожи на своих соседей, сообщает служба новостей Science.

Загадка

Культура лапита оставила после себя четкий след: характерную керамику с геометрическими узорами и генетический профиль, восходящий к выходцам с Тайваня. Однако на Палау не нашли ни одного черепка лапитской керамики. Более того, местные жители говорят на языке, который разительно отличается от наречий остальной Океании и кажется, что вышел «прямиком из Юго-Восточной Азии».

Чтобы разгадать эту тайну, международная группа ученых под руководством эволюционного биолога Дэвида Райха из Гарварда проанализировала ДНК останки 21 человека, живших на архипелаге от 2900 до 500 лет назад.

Смешать, но не взбалтывать

Результаты оказались неожиданными. Выяснилось, что первые поселенцы Палау уже прибыли на острова как смешанная популяция: их геном состоял примерно на 60% из компонентов Юго-Восточной Азии и на 40% из генов папуасов (коренных жителей Новой Гвинеи, заселивших регион еще 50 000 лет назад).

Это противоречит классического пути лапита, когда азиатские мореплаватели и папуасы начали активно смешиваться лишь спустя несколько столетий после начала экспансии. Генетический анализ показал, что предки палауанцы начали объединяться в единую группу примерно за 30 поколений до отплытия — около 3700 лет назад.

Путь из Восточной Индонезии

Где же находился этот «плавильный котел»? Ученые указывают на Восточную Индонезию. ДНК людей, живших там 2100 лет назад, демонстрирует точно такую же смесь генов. В пользу этой версии говорит и наскальная живопись: красные пигментные рисунки на прибрежных скалах Палау практически идентичны тем, что находят на индонезийских островах.

Климатические модели подтверждают: около 3200 лет назад резкое падение уровня моря и нестабильные муссоны могли вынудить жителей Восточной Индонезии искать новые рыболовные угодья в открытом океане. Компьютерное моделирование морских маршрутов также подтверждает, что течения из этих мест вели прямо к Палау.

Генетическое домино

Интересно, что гены этих «смешанных» палауанцев позже обнаружились на Марианских островах. Изначально Марианские острова были заселены «чистыми» азиатами, но спустя тысячу лет там начали появляться папуасские гены. И, как выяснилось, они попали туда не напрямую с Новой Гвинеи, а именно через мигрантов с Палау.

Таким образом, история заселения Тихого океана оказалась гораздо сложнее линейного продвижения одной культуры.