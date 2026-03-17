Подростки подали иск против xAI Маска за распространение порно с их лицами

Американские подростки подали в суд на компанию Илона Маска xAI. Они утверждают, что с помощью ИИ создавались порнографические изображения с их лицами, сообщает The Washington Post.

По данным издания, неизвестный собрал фото и видео более 18 школьниц и с помощью чат-бота Grok отредактировал снимки, удалив с них одежду. Затем изображения распространяли в чатах Discord и Telegram.

Трое пострадавших требуют компенсации и введения мер, которые запретили бы ИИ создавать подобный контент.

Адвокаты утверждают, что политика xAI и заявления Маска поощряли пользователей к генерации таких материалов.

«xAI и её основатель Илон Маск увидели коммерческую возможность получать прибыль от сексуальной эксплуатации людей, в том числе детей», — говорится в иске в Северный окружной суд Калифорнии.

Ранее издание Daily Telegraph писало, что власти Британии могут заблокировать X из-за создания дипфейков.