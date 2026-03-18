Неандертальцы превращали охоту на слонов в сложный бизнес-план

Плейстоценовое озеро Ноймарк-Норд на северо-востоке Германии когда-то было ареной масштабных событий. Сегодня этот район в земле Саксония-Анхальт признан одним из важнейших палеонтологических памятников Европы: здесь обнаружены останки более 70 прямобивневых лесных слонов (Palaeoloxodon antiquus).

© naukatv.ru

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, раскрыло поразительные подробности жизни этих исполинов и тактики охоты древних людей, сообщает Университет имени Гёте во Франкфурте-на-Майне.

Изотопный «бортовой журнал»

Используя комбинацию анализа изотопов (углерода, кислорода, стронция) и палеопротеомики (изучения древних белков), исследователи из Германии, Италии и США детально восстановили биографии четырех особей. Зубная эмаль слонов, подобно кольцам деревьев, фиксировала информацию о среде обитания на протяжении десятилетий.

«Благодаря изотопному анализу мы можем проследить маршруты слонов так, будто читаем путевой дневник, хранившийся в их зубах более ста тысяч лет», — поясняет ведущий автор исследования Елена Армароли.

Выяснилось, что слоны не были «домоседами». Изотопы стронция показали, что животные преодолевали огромные расстояния — до 300 километров, — прежде чем достичь берегов Ноймарк-Норд. Анализ белков эмали также позволил впервые точно определить пол гигантов: три самца и одна самка. Оказалось, что самцы, как и их современные сородичи, кочевали на гораздо более обширных территориях, чем самки.

Охота как бизнес-план

Концентрация костей и характер полученных данных указывают на то, что неандертальцы не просто пользовались случаем, добивая больных особей. Все указывает на высокоорганизованную, коллективную охоту. Чтобы свалить такое огромное животное, древним людям требовались глубокие знания ландшафта, четкая координация и долгосрочное планирование.

В Ноймарк-Норд неандертальцы не просто выживали, а процветали в богатой экосистеме озера на протяжении как минимум 2500 лет. Археологические находки подтверждают, что они систематически разделывали туши, в промышленных масштабах добывали животный жир и дополняли рацион растительной пищей — фундуком и желудями.

Преображение ландшафта

Исследователи предполагают, что неандертальцы были организованы в гораздо более крупные социальные группы, чем считалось ранее. Более того, они активно взаимодействовали со средой: есть основания полагать, что древние люди даже намеренно меняли ландшафт с помощью огня, создавая удобные условия для жизни и охоты.