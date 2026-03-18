Россияне не уходят с Telegram, несмотря на почти полную блокировку

В комментарии для ТАСС он подчеркнул, что, несмотря на почти полную блокировку мессенджера и фактическую невозможность его использования без VPN и других средств подмены сетевых адресов, пользователи продолжают оставаться в Telegram.

Как сообщило издание Frank Media со ссылкой на несколько источников, даже высокопоставленные государственные чиновники не собираются отказываться от Telegram, рассчитывая, что «Павел Дуров что-то придумает для обхода блокировок».

По данным издания, те, кто всё же устанавливает MAX, нередко делают это на отдельный смартфон с новой сим-картой. Один из топ-менеджеров крупного госбанка, как утверждается, заявил, что поставил MAX исключительно для звонков в Россию из-за границы и собирается удалить приложение после возвращения.

Как показали замеры, проведённые ТАСС, уровень потерь сетевых пакетов при обращении к доменам t.me и telegram.org достигает почти 100%. При этом оба домена используют один и тот же IP-адрес.

Роскомнадзор начал замедлять Telegram 10 февраля. Однако фактически проблемы стали заметны ещё за несколько дней до этого. С 14 марта пользоваться мессенджером стало почти невозможно. При этом степень замедления заметно различалась в зависимости от региона и оператора связи.