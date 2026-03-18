Представлен складной смартфон Oppo с тонким стеклом Flex Glass

Компания Oppo представила складной смартфон Find N6 за 9999 юаней (около 117,3 тыс. руб.). Об этом сообщает GSMArena.
Ключевым нововведением стала конструкция шарнира Titanium Flexion второго поколения. По данным производителя, он стал шире на 11%, а механизм складывания — более плавным, что должно снизить износ дисплея.
Внутренний складной экран защищен стеклом Flex Glass с функцией самовосстановления формы: оно стало толще на 50% и значительно устойчивее к деформациям. Устройство сертифицировано TUV Rheinland на 600 тыс. циклов складывания.
Отдельное внимание уделено защите корпуса: смартфон получил сертификацию по стандартам IP56, IP58 и IP59, что расширяет защиту как от влаги, так и от пыли.
Устройство оснащено двумя дисплеями: внешний экран диагональю 6,62 дюйма и внутренний складной на 8,12 дюйма, оба с частотой обновления 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета и Dolby Vision с яркостью до 3600 и 2500 нит соответственно.
На тыльной части размещены камеры, разработанные совместно с Hasselblad: основная на 200 Мп, а также ультраширокоугольная и телеобъектив с разрешением 50 Мп каждый. Фронтальные камеры на обоих экранах имеют разрешение 20 Мп.
За производительность Oppo Find N6 отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen5. Среди прочих параметров называют наличие аккумулятора емкостью 6000 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой на 80 и 50 Вт соответственно, а также оболочки ColorOS 16 на базе Android 16 с пятилетней гарантией, обновлениями Android и патчами безопасности на протяжении шести лет.