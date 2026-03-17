Microsoft уличили в использовании неточных ИИ-фото для рекламы Copilot

Компания Microsoft начала использовать сгенерированные искусственным интеллектом изображения для продвижения ИИ-функций и операционной системы Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest, изучившее материалы образовательной платформы Windows Learning Center.

Сопровождающие статьи иллюстрации создаются с помощью ИИ и помечаются как «AI Art Created via Copilot», что указывает на использование фирменного чат-бота Copilot.

Осенью прошлого года Microsoft внедрила собственную модель генерации изображений MAI-Image-1, отказавшись от сторонних решений, после чего начала тестировать ее применение в пользовательских сценариях.

По данным Windows Latest, подобные изображения присутствуют в большинстве публикаций Windows Learning Center за 2026 год, однако не используются в качестве основных обложек материалов. Предполагается, что таким образом компания одновременно демонстрирует возможности Copilot и продвигает собственные ИИ-инструменты.

Вместе с тем эксперты отмечают наличие визуальных неточностей в сгенерированных изображениях. В частности, на отдельных иллюстрациях элементы интерфейса Windows 11 отображаются некорректно и не соответствуют реальному дизайну системы.