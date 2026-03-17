На Большом адронном коллайдере открыли частицу вчетверо тяжелее протона

Физики Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) открыли новую частицу, похожую по структуре с протоном, но в четыре раза тяжелее его по массе.

Это вторая подобная частица, открытая за последние 10 лет, сообщила пресс-служба организации.

"В ходе эксперимента <…> на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН открыта новая частица, состоящая из двух очарованных кварков и одного нижнего кварка", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ее структура "схожа со структурой известного протона, однако два тяжелых очарованных кварка заменяют два верхних кварка протона, что в четыре раза увеличивает ее массу".

По словам представителя ЦЕРН Винченцо Вагнони, это первая новая частица, идентифицированная после модернизации детектора БАК, которая была завершена в 2023 году. Согласно сообщению, в 2017 году в ЦЕРН открыли очень похожую частицу, состоящую из двух очарованных кварков (c-кварк или charm quark, англ. charm - очарование) и одного верхнего кварка.